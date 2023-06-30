Более того, скорее всего, оккупанты уже определились с тем, что будут взрывать. Об этом, в частности, в интервью рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Что могут взорвать

По словам Кирилла Буданова, если оккупанты таки примут решение создать новую техногенную катастрофу в Украине, то они, скорее всего, могут взорвать искусственный водоем на ЗАЭС. Этот водоем обеспечивает охлаждение станции.

Они подготовили все, что необходимо для создания искусственной техногенной катастрофы. Частью станции, которую, если будет принято решение, скорее всего, взорвут, является искусственный водоем на территории станции, обеспечивающей охлаждение. Они собираются повредить связь в системе, что впоследствии приведет к этой технологической катастрофе,

– сказал глава ГУР.

При этом, как подчеркнул Буданов, катастрофу никто не сможет остановить или смягчить. Все потому, что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны.

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Теракты на ЗАЭС и "Титане" будут иметь последствия не для одного государства

Как ранее отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, после теракта на Каховской ГЭС вполне вероятно, что россияне могут перейти от шантажа к настоящему терроризму на ЗАЭС, и не только.

Так, говорится не только о подрыве ЗАЭС, но и о предприятии "Титан", которое расположено во временно оккупированном Армянске в Крыму. Это заминированное предприятие является крупным химическим заводом по производству титановой продукции. При этом последствия теракта России могут затронуть сразу 4 страны.

Если Россия решит взорвать эти объекты, то прежде всего она создаст угрозу для собственных войск. Однако от техногенной катастрофы пострадают не только они и территория Украины, но и другие государства. Речь идет о Румынии, Турции и самой стране-террористке.

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