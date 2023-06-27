Об этом 24 Каналу отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила роль международного сообщества в давлении на страну-агрессора.
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Международная поддержка
После теракта на Каховской ГЭС по всей вероятности, россияне могут перейти от шантажа к настоящему терроризму на ЗАЭС. Поэтому нельзя исключать их угрозы, относиться к этому крайне серьезно и действовать. В частности, через международное давление, которое, по словам Гуменюк, существенно помогает.
"В частности, это те резолюции, которые страны и мировые лидеры способны принимать у себя и обсуждать на самых высоких уровнях. Они делают существенные заявления и достаточно мощно поддерживают Украину", – пояснила спикер.
Наталья Гуменюк о ситуации на ЗАЭС: смотреть видео
Нарастание угроз
Кроме ЗАЭС под угрозой и предприятие "Титан", расположенное во временно оккупированном Армянске в Крыму. Это крупный химический завод по производству титановой продукции, который российские оккупанты тоже заминировали.
Это один из объектов в цепи техногенного шантажа. Враг использует его для наращивания угрозы. Потому что локальная ситуация – развитие событий вокруг ГЭС, далее по степени тяжести и устранению последствий идет химическая угроза, и самая высокая – ядерная,
– сказала Гуменюк.
В настоящее время украинские силы обороны заботятся о том, чтобы население было максимально осведомлено во всех мерах безопасности. Кстати, 24 Канал собрал все важные советы в случае предполагаемого теракта на ЗАЭС и объяснил будет ли опасный выброс аммиака из "Титана".
"Следует понимать, что в первую очередь под угрозу попадают подразделения оккупантов. Нам нужно максимально вовлечь все страны, которые станут причастны к этому. Это Турция, Румыния, непосредственно Украина и та же Россия попадают в зону поражения", – подчеркнула спикер.
Угроза теракта на ЗАЭС: последние новости
- Ранее в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты уже разместили технику со взрывчаткой около 4 из 6 энергоблоков. План теракта разработан врагом и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства. Ситуация очень серьезная.
- Тем временем в США не видят "никаких признаков того, что эта угроза неизбежна" и продолжают следить за радиоактивностью возле АЭС. Также пока нет признаков того, что заставило их изменить стратегическую позицию сдерживания.
- В то же время аналитики американского Института изучения войны не исключают вероятность теракта оккупантов на ЗАЭС. При этом первыми под удар попадут сами же россияне.