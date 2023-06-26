Агрессор уже продемонстрировал готовность подвергать собственные войска опасности, поэтому аналитики американского Института изучения войны не исключают вероятность теракта на ЗАЭС. Об этом пишет 24 Канал.

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Оккупанты могут создавать условия для диверсий на ЗАЭС

Как ранее оценивали в ISW, умышленный российский саботаж на ЗАЭС, что приведет к радиологической катастрофе, потенциально может оказаться более губительным для российских сил на южном берегу Каховского водохранилища, чем для украинских на противоположном.

Кроме того, страна-террорист часто использует угрожающую риторику вокруг АЭС, чтобы "отвратить" потенциальные украинские контратаки. Аналитики предполагают, что враг может распространять информацию о минировании пруда-охладителя и энергоблоков, чтобы препятствовать ВСУ.

Однако, Россия продемонстрировала готовность подвергать собственные войска опасности после уничтожение Каховской ГЭС, поэтому ISW не может исключить вероятность того, что российские войска могут создавать условия для диверсии на ЗАЭС,

– подчеркнули в Институте изучения войны.

Россия готовит теракт на ЗАЭС