Агрессор уже продемонстрировал готовность подвергать собственные войска опасности, поэтому аналитики американского Института изучения войны не исключают вероятность теракта на ЗАЭС. Об этом пишет 24 Канал.
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Оккупанты могут создавать условия для диверсий на ЗАЭС
Как ранее оценивали в ISW, умышленный российский саботаж на ЗАЭС, что приведет к радиологической катастрофе, потенциально может оказаться более губительным для российских сил на южном берегу Каховского водохранилища, чем для украинских на противоположном.
Кроме того, страна-террорист часто использует угрожающую риторику вокруг АЭС, чтобы "отвратить" потенциальные украинские контратаки. Аналитики предполагают, что враг может распространять информацию о минировании пруда-охладителя и энергоблоков, чтобы препятствовать ВСУ.
Однако, Россия продемонстрировала готовность подвергать собственные войска опасности после уничтожение Каховской ГЭС, поэтому ISW не может исключить вероятность того, что российские войска могут создавать условия для диверсии на ЗАЭС,
– подчеркнули в Институте изучения войны.
Россия готовит теракт на ЗАЭС
- Начальник ГУР 20 июня сообщил, что оккупанты дополнительно заминировали один из охладителей ЗАЭС. Подчеркнул, что если россияне выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы.
- Вскоре Кирилл Буданов заявил, что российские террористы завершили подготовку к возможному теракту на Запорожской АЭС. Захватчики разместили технику со взрывчаткой около 4 из 6 реакторов.
- Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Россия хочет взорвать АЭС, чтобы дестабилизировать ситуацию и заставить мировое сообщество оказывать давление на наше государство.
- 25 июня в ГУР МО сообщили, что российские террористы уже разработали и утвердили план теракта на ЗАЭС. Буданов подчеркнул, что ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас.