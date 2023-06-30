Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его мнению, в контексте боевых действий атомная станция невероятно хрупкая и может быть повреждена при перестрелке.

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Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС – "серьезная". Однако она продолжает стабилизироваться после подрыва кафирами плотины Каховской ГЭС, вода которой использовалась для охлаждения шести реакторов станции.

Первоначальные меры руководством завода были предприняты для сохранения необходимого количества воды, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно,

– предупредил председатель МАГАТЭ.

По его словам, рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства относительно ситуации, которая чрезвычайно нестабильна", поскольку АЭС расположена в районе боєвых действий.

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Угроза на ЗАЭС: коротко

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что оккупанты заминировали ЗАЭС. Они разместили взрывчатку у охладителя атомной станции. Если его выведут из строя, могут быть значительные проблемы.

После этого президент Владимир Зеленский отметил, что Россия действительно рассматривает возможность террористического акта по выбросу радиации.

Утром 30 июня в разведке сообщили, что россияне начали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Они дали рекомендации "лояльным" сотрудникам эвакуироваться к 5 июля. Желательно – на территорию временно оккупированного Крыма.

В свою очередь, персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

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