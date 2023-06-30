Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его мнению, в контексте боевых действий атомная станция невероятно хрупкая и может быть повреждена при перестрелке.
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Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС – "серьезная". Однако она продолжает стабилизироваться после подрыва кафирами плотины Каховской ГЭС, вода которой использовалась для охлаждения шести реакторов станции.
Первоначальные меры руководством завода были предприняты для сохранения необходимого количества воды, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно,
– предупредил председатель МАГАТЭ.
По его словам, рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства относительно ситуации, которая чрезвычайно нестабильна", поскольку АЭС расположена в районе боєвых действий.
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Угроза на ЗАЭС: коротко
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что оккупанты заминировали ЗАЭС. Они разместили взрывчатку у охладителя атомной станции. Если его выведут из строя, могут быть значительные проблемы.
- После этого президент Владимир Зеленский отметил, что Россия действительно рассматривает возможность террористического акта по выбросу радиации.
- Утром 30 июня в разведке сообщили, что россияне начали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Они дали рекомендации "лояльным" сотрудникам эвакуироваться к 5 июля. Желательно – на территорию временно оккупированного Крыма.
- В свою очередь, персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".