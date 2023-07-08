Днями раніше голова української розвідки заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає", проте Росія не припиняє готуватися до можливих провокацій. Пояснювати причини зменшення підготовки до теракту Кирило Буданов не став.

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У розвідці наголосили, що росіяни продовжують мінувати ЗАЕС, доставляючи на об'єкт міни та вибухові речовини. Крім того, в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

За інформацією ГУР МО, здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків:

МОН-50,

МОН-90,

МОН-100,

МОН-200.

Що відомо про ці міни МОН – це протипіхотні міни радянського зразка. Їх можуть встановлювати як у керованому вигляді, так і у некерованому. Маса вибухівки у мінах відрізняється у залежності від комплектації. Найменша МОН-50 має 700 грамів гексогену, а найбільша МОН-200 – 12 кілограмів тротилу. МОН-50 також заборонена Оттавською конвенцією.



Схема мінно-вибухових загороджень на ЗАЕС / фото ГУР МО