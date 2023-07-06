Невідомі об'єкти на IV енергоблоці видно на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблока.
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Росіяни також розмістили невідомі об'єкти на даху ІІІ енергоблока
Цих об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року.
На даху IV енергоблоку з'явилися невідомі об'єкти / Фото Planet Labs
Про те, що росіяни розмістили на IV енергоблоці невідомі об'єкти, які можуть бути вибухівкою, 4 липня інформував Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку.
Українські військові припустили, що підрив росіянами цих об'єктів не мав би пошкодити енергоблок, але створив би картинку, що це буцімто ЗСУ завдали удару.
У зв'язку з цим Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у підконтрольних соціальних мережах.
Росія замінувала ЗАЕС: що відомо про підготовку окупантів до теракту
- Українська розвідка й президент Володимир Зеленський інформували, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Окупанти замінували ЗАЕС, яку захопили ще на початку повномасштабного вторгнення.
- За даними ГУР МО, росіяни замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4-х енергоблоків ЗАЕС. Після цього Росія почала виводити свій персонал та військових з атомної станції.
- Зеленський допускає, що Росія може дистанційно підірвати ЗАЕС, якщо на атомну станцію зайдуть українські сили.
- Водночас глава ГУР МО Кирило Буданов висловив думку, що небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає". Аналітики ISW припускають, що Росія розхитує ситуацією щодо ЗАЕС навмисно перед самітом НАТО.