Неизвестные объекты на IV энергоблоке видны на фото, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше энергоблока.

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Россияне также разместили неизвестные объекты на крыше ІІІ энергоблока

Этих объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года.

На крыше IV энергоблока появились неизвестные объекты / Фото Planet Labs

О том, что россияне разместили на IV энергоблоке неизвестные объекты, которые могут быть взрывчаткой, 4 июля информировал Генштаб ВСУ. По данным Генштаба, заминирована также крыша ІІІ энергоблока.

Украинские военные предположили, что подрыв россиянами этих объектов не должен повредить энергоблок, но создал бы картинку, что это якобы ВСУ нанесли удар.

В этой связи Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в подконтрольных социальных сетях.

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