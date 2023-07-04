Украинский лидер подчеркнул: весь мир должен понимать, что общая безопасность сейчас абсолютно зависит от глобального внимания к действиям российских захватчиков на станции. Россия должна понимать: мир готов реагировать на действия террористов.

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Зеленский напомнил, что радиация представляет угрозу для всех в мире. Украинский лидер подчеркнул: у разных стран есть собственные возможности, чтобы знать, что происходит, а также – кто в этом виноват.

Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что весь мир видит: единственным источником угрозы для ЗАЭС является Россия.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Президент о международных контактах

Зеленский рассказал, что перед обращением завершил разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Также президент Украины провел разговоры с генсеком НАТО и премьер-министром Швеции.

Украинский лидер поблагодарил французского лидера за то, что 4 июля начало поступать оружие, о котором договаривались. Речь идет о ракетах и танках.

"Мы ежедневно добавляем содержание саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе уже на следующей неделе, и я благодарен всем нашим партнерам, которые работают вместе с нами на усиление Альянса, а значит, на безопасность в Европе – реальную безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отреагировал на удар по Первомайскому

Также Зеленский отреагировал на террористический удар, который Россия нанесла по Первомайскому. Враг атаковал город, вероятно, ракетой "Искандер". Ранены более 40 человек.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты будут отвечать за каждое свое преступление. В частности, за этот удар.