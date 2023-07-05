Редактор відділу міжнародних відносин Sky News Домінік Вагхорн зазначив, що Росія створила прецедент для такої події, підірвавши Каховську греблю.

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Росія вивела частину військ із ЗАЕС

У виданні Sky News повідомили, що люди почали тікати з регіону навколо Запорізької атомної електростанції після інформації, що Росія може вчинити там теракт під чужим прапором.

Посиленню тривоги серед українців сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою,

– зазначив Вагхорн.

Окрім повідомлень у блогах та коментарів президента Володимира Зеленського щодо можливої вибухівки, яку бачили на даху ЗАЕС, російський радник з ядерних питань заявив, що вночі 5 липня очікується український напад на станцію.

"Це викликало тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми бачимо черги на перетині кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців", – зауважив редактор відділу міжнародних відносин Sky News.

Джерела видання вказують на те, що частину російських військ вивели з території ЗАЕС в останні дні.

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