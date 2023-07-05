Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що російське військове керівництво, як завжди, піде раніше.

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"Сяде у бронетехніку й поїде якомога далі, а бійці потім будуть на відкритих вантажівках їхати та радіоактивний пил ковтати", –сказав Жданов.

"Або росіяни, або пустеля"

Військовий експерт нагадав, що російський генерал, який очолював угруповання росіян на ЗАЕС, робив певну заяву. Це було тоді, коли після окупації станції туди вперше приїхало МАГАТЕ. Агентство намагалося розв'язати питання демілітаризації станції та взяти її під своє керівництво.

Він (російський генерал – 24 Канал) сказав: "Або ми тут, або тут буде пустеля". Це – їх девіз. Тобто, якщо вони йдуть, вони залишають після себе випалену пустелю, непридатну для життя,

– розповів Олег Жданов.

Це окупанти продемонстрували, коли підірвали Каховську ГЕС. Ворог навіть не подбав про своїх військових, які тонули чи сиділи на деревах. Коли рвонула гребля, росіяни навіть не повідомили всі свої війська. Тому російське військове керівництво у разі можливої аварії постраждає найменше.

"А солдати, якщо вони цього не розуміють, означає, просто потім будуть бігати по лікарях, світитися по ночах і намагатися вивести зі свого організму радіонукліди з періодом напіврозпаду в 160 років", – зауважив військовий експерт.

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