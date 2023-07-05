Російські пропагандисти цитують заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що організація не виявила ознак мінування на ЗАЕС.

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Росіяни замовчують важливу частину звіту Гроссі

"Під час наших останніх перевірок ми не виявили жодної діяльності з мінування [на ЗАЕС], проте ми продовжуємо зберігати пильність", – цитують Гроссі російські пропагандисти. Однак журналісти Bild навели продовження його промови.

Поширюючи слова Гроссі, росіяни замовчують продовження його звіту, яке є надзвичайно важливим. Так, під час останніх перевірок МАГАТЕ не знайшло ознак мінування ЗАЕС, але на частину території ядерного об'єкта росіяни просто не допустили спостерігачів, про що Гроссі чітко сказав.

Група Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка постійно знаходиться на атомній електростанції, ще не отримала доступу до деяких ділянок станції,

– заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

Він уточнив, що частини машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки. Гроссі додав, що МАГАТЕ дуже серйозно ставиться до повідомлень щодо підготовки теракту на ЗАЕС й агентству відомо, що раніше міни встановлювалися поблизу АЕС та у певних точках станції.

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