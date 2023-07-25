Пока Украина не вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией, остается опасность. Ее усиливает режим "горячей остановки", введенный оккупантами на четвертом энергоблоке ЗАЭС Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР, во время телемарафона, передает 24 канал.

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Перевод четвертого энергоблока в режим горячей остановки – абсолютное нарушение норм безопасности и украинского ядерного законодательства. А главное – в этом нет никакой технической необходимости, скорее наоборот,

– подчеркнул Андрей Юсов.

По его словам, ни четвертый энергоблок, ни любой другой не нуждаются в переводе в "горячую остановку".

Такие переводы позволяют поддерживать режим ядерного шантажа и дают возможность для реализации террористических намерений, считает Юсов. Режим "горячей остановки" несет больше угрозы техногенной катастрофы и фактически является повышением ставок Россией в опасной игре, которую она затеяла.

Что известно разведчикам о ситуации на ЗАЭС

Россия не только захватила атомную электростанцию, но и взяла в заложники жителей Энергодара. Оккупанты продолжают оказывать давление на коллектив и проводят фильтрационные мероприятия, чтобы запугать украинских специалистов.

Но поскольку этого мало, прибегают к помощи коллаборантов и завозят из России работников местных атомных станций. В ГУР убеждают: фамилии коллаборантов известны.

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Что с визитами МАГАТЭ на ЗАЭС

Агрессор водит их (экспертов МАГАТЭ, – 24 Канал) там, где хочет водить. Есть видимая часть минирования и невидимая,

– подчеркивает Андрей Юсов.

Ранее в ГУР обнародовали план минно-взрывных ограждений на территории самой станции. По словам Андрея Юсова, эксперты МАГАТЭ не могут полностью оценить риски для ЗАЭС, поскольку оккупанты ограничивают их пребывание. Международные специалисты вынуждены двигаться только по маршрутам, которые четко определили россияне. Такой ограниченный доступ означает, что оккупантам есть что скрывать. Поэтому для экспертов МАГАТЭ не будет полноценного доступа на ЗАЭС, пока не будет демилитаризации, то есть пока россияне не покинут атомную станцию.

Что будет дальше

Сейчас россияне используют Запорожскую атомную станцию как военную базу, так что от них можно ожидать чего угодно.