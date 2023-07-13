Об этом гендиректор МАГАТЭ заявил в последнем отчете по ситуации вокруг ЗАЭС, сообщает 24 Канал.

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Государство-террорист в это время снова обвиняет Украину в собственных античеловеческих операциях. Их пропагандисты заявляют о задержании так называемых "украинских взрывателей".

Удивительная проверка МАГАТЭ территории ЗАЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси после частичной проверки Запорожской АЭС подчеркнул, что Россия не разрешает инспекцию третьего и четвертого реакторного блока.

Гросси также добавил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной атомной станции "остается очень ненадежной".

Во время обследования сотрудники МАГАТЭ слышали серию взрывов. Инспекторы агентства отметили, что взрыв не затронул саму ЗАЭС, он раздался "на определенном расстоянии" от станции.

Атомный терроризм: последние новости о ситуации на ЗАЭС