Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, пока российские оккупанты находятся на территории ЗАЭС, до тех пор риск умышленного теракта или ошибки от "обезьяны с гранатой" будет существовать.

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В последнее время риск умышленного теракта со стороны российских оккупантов несколько снизился. Все благодаря своевременным действиям украинской власти.

Если говорить о риске преднамеренных действий. Из-за комплекса мер, которые приняли украинское военно-политическое руководство и разведывательное сообщество, риск реализации террористического замысла несколько снизился. Но полностью опасность спадет только тогда, когда территория станции будет демилитаризована после выхода оккупационных войск и возвращения законной украинской власти,

– подчеркнул Юсов.

Обратите внимание! Недавно в ГУР продемонстрировали схему минно-взрывных заграждений на ЗАЭС, которые разместили там российские оккупанты.

Сейчас МАГАТЭ имеет только ограниченный доступ на территорию станции. Оккупанты сами выбирают, на какие объекты можно допустить экспертов. Параллельно россияне продолжают завозить взрывчатые вещества на территорию станции. Украина активно следит за этой ситуацией.

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Зачем оккупанты заминировали ЗАЭС

Как отметил Юсов, режим диктатора Владимира Путина пытается шантажировать Украину и мир. Захватчики хотят остановить наступление ВСУ и прекратить освобождение захваченных территорий. Но никто на это не ведется.

Тут есть ядерный шантаж. Свободный мир не ведется на это. Они хотят запугать Украину и мир, чтобы мы перестали освобождать территории. Оккупанты хотят продемонстрировать, будто они настолько помешаны, что готовы на разные шаги для достижения целей. Но это так не работает. Украина будет продолжать освобождать свои территории,

– подчеркнул Юсов.

Угроза на ЗАЭС: коротко