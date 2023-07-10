Про це 24 Каналу розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, поки російські окупанти перебувають на території ЗАЕС, доти ризик навмисного теракту чи помилки від "мавпи з гранатою" існуватиме.

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Упродовж останнього часу ризик зумисного теракту з боку російських окупантів дещо знизився. Все завдяки вчасним діям української влади.

Якщо говорити про ризик зумисних дій. Через комплекс заходів, який вжили українське військово політичне керівництво та розвідувальна спільнота, ризик реалізації терористичного задуму дещо знизився. Але повністю небезпека спаде лише тоді, коли територію станції буде демілітаризовано після виходу окупаційних військ та повернення законної української влади,

– наголосив Юсов.

Зверніть увагу! Нещодавно в ГУР продемонстрували схему мінно-вибухових загороджень на ЗАЕС, які розмістили там російські окупанти.

Зараз МАГАТЕ має лише обмежений доступ до території станції. Окупанти самі обирають, на які об'єкти можна допустити експертів. Паралельно росіяни продовжують завозити вибухові речовини на територію станції. Україна активно стежить за цією ситуацією.

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Навіщо окупанти замінували ЗАЕС

Як наголосив Юсов, режим диктатора Владіміра Путіна намагається шантажувати Україну та світ. Загарбники хочуть зупинити наступ ЗСУ та припинити звільнення захоплених територій. Але ніхто на це не ведеться.

Тут є ядерний шантаж. Вільний світ не ведеться на нього. Вони хочуть залякати Україну та світ, щоб ми припинили звільняти території. Окупанти хочуть продемонструвати, ніби вони настільки схиблені, що готові на різні кроки для досягнення цілей. Але воно так не працює. Україна продовжуватиме звільняти свої території,

– наголосив Юсов.

Загроза на ЗАЕС: коротко