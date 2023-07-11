Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, если произойдет трагедия, то международное сообщество точно привлечет Россию к ответственности.

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США предупредили Россию о "неизбежной ответственности"

Миллер отметил, что российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество "совершенно точно привлечет Россию к ответственности".

Миллер также подтвердил, что США внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС.

Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте,

– подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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