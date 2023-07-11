Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, если произойдет трагедия, то международное сообщество точно привлечет Россию к ответственности.
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США предупредили Россию о "неизбежной ответственности"
Миллер отметил, что российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество "совершенно точно привлечет Россию к ответственности".
Миллер также подтвердил, что США внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС.
Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте,
– подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- По состоянию на 11 июля уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.
- Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,46 метра.
- Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,08 метра.
- Отметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища. Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
- 8 июля сообщали, что оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов ее территории. По информации разведки, на станцию свозят мины и другие взрывные устройства.
- Кстати, ранее глава украинской разведки заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", однако Россия не перестает готовиться к возможным провокациям. Объяснять причины уменьшения подготовки к теракту Кирилл Буданов не стал.