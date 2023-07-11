Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, якщо станеться трагедія, то міжнародна спільнота точно притягне Росію до відповідальності.

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США попередили Росію про "неминучу відповідальність"

Міллер зазначив, що російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота "абсолютно точно притягне Росію до відповідальності".

Також Міллер підтвердив, що США уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.

Ми вважаємо, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці,

– наголосив представник Держдепартаменту США.

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