Про це гендиректор МАГАТЕ заявив в останньому звіті щодо ситуації навколо ЗАЕС, повідомляє 24 Канал.

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Держава-терорист тим часом знову звинувачує Україну у власних антилюдських операціях. Їхні пропагандисти заявляють про затримання так званих "українських підривачів".

Дивна перевірка МАГАТЕ території ЗАЕС

Гендиректор агенції Рафаель Гроссі після часткової перевірки Запорізької АЕС наголосив, що Росія не дозволяє інспекцію третього і четвертого реакторного блоку.

Гроссі також додав, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій атомній станції "залишається дуже ненадійною".

Під час обстеження співробітники МАГАТЕ чули серію вибухів. Інспектори агентства зазначили, що вибух не торкнувся самої ЗАЕС, він пролунав "на певній відстані" від станції.

Атомний тероризм: останні новини про ситуацію на ЗАЕС