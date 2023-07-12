Оккупанты пояснили МАГАТЭ, что это делается для вывода пятого блока ЗАЭС, который находится в "горячем остановке", в состояние "холодного режима". Это якобы необходимо для проведения профилактических работ.

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оккупанты снова играют с ЗАЭС

В МАГАТЭ пояснили, что пару, производимую одним блоком во время "горячего останова", можно использовать для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов. Поэтому россияне вроде бы хотят проверить исправность энергоблока.

Остальные блоки остаются в режиме "холодной остановки",

– сказали в МАГАТЭ.

Несмотря на это, эксперты МАГАТЭ все же рекомендует руководству ЗАЭС изучить все возможные варианты "установки внешнего котла для производства необходимого пара" для энергоблока станции.

Они подчеркнули, что это позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодной остановки", поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков ЗАЭС.

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МАГАТЭ до сих пор не попало на крыши ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты все еще ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков. В частности, МАГАТЭ хочет проверить, есть ли там взрывчатки.

Ситуация с ядерной безопасностью (на ЗАЭС – 24 Канал) все еще очень нестабильна,

– сказал он.

В то же время, специалисты МАГАТЭ отметили, что за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки. Также находящиеся на АЭС эксперты МАГАТЭ слышали несколько взрывов, но не смогли определить район, где они произошли. По предварительным данным, эти взрывы станцию не коснулись.

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