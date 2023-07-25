Доки Україна не поверне собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією, залишається небезпека. Її посилює режим "гарячого зупину", введений окупантами на четвертому енергоблоці ЗАЕС. Про це повідомив Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР, під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Переведення четвертого енергоблоку в режим гарячого зупину – це абсолютне порушення норм безпеки і українського ядерного законодавства. А головне – в цьому немає жодної технічної необхідності, швидше навпаки,

– наголосив Андрій Юсов.

За його словами, ані четвертий енергоблок, ані будь-який інший не потребують переведення в "гарячий зупин".

Такі переведення дозволяють підтримувати режим ядерного шантажу та надають можливість для реалізації терористичних намірів, вважає Юсов. Режим "гарячого зупину" несе більше загрози техногенної катастрофи і фактично є підвищенням ставок Росією у тій небезпечній грі, яку вона затіяла.

Що відомо розвідникам про ситуацію на ЗАЕС

Росія не тільки захопила атомну електростанцію, але й взяла в заручники мешканців Енергодара. Окупанти продовжують чинити тиск на колектив і проводять фільтраційні заходи, щоб застрашити українських спеціалістів.

Та оскільки цього замало, вдаються до допомоги колаборантів і завозять із Росії працівників тамтешніх атомних станцій. У ГУР переконують: прізвища колаборантів відомі.

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Що із візитами МАГАТЕ на ЗАЕС

Агресор водить їх (експертів МАГАТЕ, – 24 Канал) там, де хоче водити. Є видима частина мінування і невидима,

– підкреслює Андрій Юсов.

Раніше у ГУР оприлюднили план мінно-вибухових загороджень на території самої станції. За словами Андрія Юсова, експерти МАГАТЕ не можуть повністю оцінити ризики для ЗАЕС, оскільки окупанти обмежують їх перебування. Міжнародні спеціалісти змушені рухатися тільки маршрутами, які чітко визначили росіяни. Такий обмежений доступ означає, що окупанти мають що приховувати. Тож для експертів МАГАТЕ не буде повноцінного доступу на ЗАЕС доти, доки не буде демілітаризації, тобто доки росіяни не залишать атомну станцію.

Що буде далі

Наразі росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як військову базу, тож від них можна чекати чого завгодно.