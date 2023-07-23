Російські загарбники психологічно тиснуть, шантажують та б'ють. Втім, українці продовжують супротивляться.

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Терористи намагаються змусити співпрацювати з ними

Агресор посилив репресії проти тих українських працівників станції, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з так званою окупаційною адміністрацією. Однак, наші громадяни продовжують опиратися ворогу. Працівники ЗАЕС не виходять на роботу та саботують виконання рішень окупантів.

До таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

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