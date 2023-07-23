Российские захватчики психологически давят, шантажируют и бьют. Впрочем, украинцы продолжают сопротивляться.
Смотрите также Оккупанты в ближайшее время планируют провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения
Террористы пытаются заставить сотрудничать с ними
Агрессор усилил репрессии против украинских работников станции, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с так называемой оккупационной администрацией. Однако наши граждане продолжают сопротивляться врагу. Работники ЗАЭС не выходят на работу и саботируют выполнение решений оккупантов.
К таким работникам захватчики используют меры психологического и физического действия. Сотрудники росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Обратите внимание Разрушенный Спасо-Преображенский собор: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы
На станцию привезли работников из 6 российских АЭС
- Накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты привезли на ЗАЭС российских атомщиков. Все из-за нежелания украинских работников сотрудничать с террористами.
- В частности, привезли работников вражеских АЭС, расположенных в европейской части России. В частности, это могут быть специалисты из Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций.