Российские захватчики психологически давят, шантажируют и бьют. Впрочем, украинцы продолжают сопротивляться.

Смотрите также Оккупанты в ближайшее время планируют провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения

Террористы пытаются заставить сотрудничать с ними

Агрессор усилил репрессии против украинских работников станции, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с так называемой оккупационной администрацией. Однако наши граждане продолжают сопротивляться врагу. Работники ЗАЭС не выходят на работу и саботируют выполнение решений оккупантов.

К таким работникам захватчики используют меры психологического и физического действия. Сотрудники росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание Разрушенный Спасо-Преображенский собор: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

На станцию привезли работников из 6 российских АЭС