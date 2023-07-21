На станцию свозят работники АЭС, расположенных в европейской части России. Это связано с нежеланием рабочих ЗАЭС идти на сотрудничество с террористами.

Важно Оккупанты хотят перевести энергоблок №4 ЗАЭС в режим "горячего останова", – "Энергоатом"

Оккупанты завезли на ЗАЭС работников с российских атомных станций

Как стало известно, в связи с нежеланием работников Запорожской АЭС идти на сотрудничество с оккупантами, россияне решили завезти туда работников "Росэнергоатома".

Речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части России. В частности, это могут быть специалисты из Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций.

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Откуда завезли работников российских атомных станций / Карта

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