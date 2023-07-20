Несмотря на это, оставшийся на станции украинский персонал отказался выполнять этот приказ. В "Энергоатоме" призвали и дальше продолжать это делать.
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Что известно о новой провокации россиян на ЗАЭС
В "Энергоатоме" отметили, что незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с российской компанией "Росатом", перевести четвертый энергоблок в режим "горячего останова". Однако работники отказались это делать.
Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины,
– сказали в компании.
Там подчеркнули, что только в течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.
"В настоящее время оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", – отметили в "Энергоатоме".
В компании подчеркнули, что Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которым был заблокирован доступ на станцию. Там подчеркнули, что украинский персонал отдает себе отчет, что нарушение условий приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.
Призываем украинских атомщиков и дальше не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции!
– призывали в "Энергоатоме".
Представители компании отметили, что решение нелегитимных руководителей может привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции.
Россия может взорвать ЗАЭС после деоккупации Украины
- Министр энергетики Герман Галущенко 15 июля предупредил о коварстве захватчиков, временно оккупировавших Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что станцию могут взорвать россияне после ее деоккупации нашими защитниками.
- Он также подчеркнул, что при таком развитии событий захватчики начнут отрицать свою причастность к этому. Галущенко призвал не искать логику в действиях оккупантов.
- Галущенко также заявил, что Украина хочет зайти на территорию станции после ее деоккупации вместе с МАГАТЭ. Они создают целую программу действий по деоккупации станции и ее запуску.