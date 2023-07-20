Несмотря на это, оставшийся на станции украинский персонал отказался выполнять этот приказ. В "Энергоатоме" призвали и дальше продолжать это делать.

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В "Энергоатоме" отметили, что незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с российской компанией "Росатом", перевести четвертый энергоблок в режим "горячего останова". Однако работники отказались это делать.

Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины,

– сказали в компании.

Там подчеркнули, что только в течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

"В настоящее время оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", – отметили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которым был заблокирован доступ на станцию. Там подчеркнули, что украинский персонал отдает себе отчет, что нарушение условий приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

Призываем украинских атомщиков и дальше не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции!

– призывали в "Энергоатоме".

Представители компании отметили, что решение нелегитимных руководителей может привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции.

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