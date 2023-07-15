Министр энергетики Герман Галущенко допустил возможность теракта на ЗАЭС со стороны российских оккупантов. Об этом он заявил в субботу, 15 июля.

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Как россияне могут взорвать ЗАЭС

Глава Минэнерго дал понять, что Россия способна совершить на Запорожской АЭС отложенный теракт. В то же время Галущенко отметил, что говорится о теоретических возможностях страны-агрессорки.

Логика, какая там может быть? Что они (россияне – 24 Канал) вышли, Украина зашла. И произошел теракт,

– объяснил он.

При таком развитии событий захватчики начнут отрицать свою причастность к этому.

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Что нужно сделать после деоккупации ЗАЭС

Галущенко заявил, что Украина хочет зайти на территорию станции после ее деоккупации вместе с МАГАТЭ. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Нам нужна целая программа. Ибо в мире таких прецедентов не существовало никогда. То есть прецедент захвата и освобождения атомного объекта – его нет,

– отметил Галущенко.

Министр добавил, что кто-то должен верифицировать радиационную и ядерную безопасность на станции, когда Украина начнет ее запускать. Поэтому для нашего государства важно, чтобы представители МАГАТЭ все проверили.

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