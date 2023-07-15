Министр энергетики Герман Галущенко допустил возможность теракта на ЗАЭС со стороны российских оккупантов. Об этом он заявил в субботу, 15 июля.
Читайте также США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
Как россияне могут взорвать ЗАЭС
Глава Минэнерго дал понять, что Россия способна совершить на Запорожской АЭС отложенный теракт. В то же время Галущенко отметил, что говорится о теоретических возможностях страны-агрессорки.
Логика, какая там может быть? Что они (россияне – 24 Канал) вышли, Украина зашла. И произошел теракт,
– объяснил он.
При таком развитии событий захватчики начнут отрицать свою причастность к этому.
Что нужно сделать после деоккупации ЗАЭС
Галущенко заявил, что Украина хочет зайти на территорию станции после ее деоккупации вместе с МАГАТЭ. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Нам нужна целая программа. Ибо в мире таких прецедентов не существовало никогда. То есть прецедент захвата и освобождения атомного объекта – его нет,
– отметил Галущенко.
Министр добавил, что кто-то должен верифицировать радиационную и ядерную безопасность на станции, когда Украина начнет ее запускать. Поэтому для нашего государства важно, чтобы представители МАГАТЭ все проверили.
Последние новости о ситуации на Запорожской АЭС
- Недавно инспекторы МАГАТЭ удивили своим отчетом. Они посетили временно оккупированную россиянами ЗАЭС и не обнаружили на ее территории взрывных предметов. Однако Гросси признался, что крыши реакторных блоков никто до сих пор не обследовал.
- Ранее представители МАГАТЭ сообщали о намерении российских захватчиков перевести 4-й энергоблок в "горячий режим". Оккупанты им это объяснили якобы необходимостью "проведения профилактических работ".