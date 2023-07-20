Попри це, український персонал, який залишився на станції відмовився виконувати цей наказ. У "Енергоатомі" закликали й надалі продовжувати це робити.

Дивіться також Окупанти найближчим часом планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння

Що відомо про нову провокацію росіян на ЗАЕС

В "Енергоатомі" зазначили, що незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з російською компанією "Росатом", перевести четвертий енергоблок у режим "гарячого зупину". Однак працівники відмовилися це робити.

Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України,

– сказали у компанії.

Там наголосили, що лише впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію.

"Нині ж оперативний персонал, який завезли з Росії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду", – зауважили у "Енергоатомі".

У компанії наголосили, що Чернічук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, яким було заблоковано доступ на станцію. Там підкреслили, що український персонал усвідомлює, що порушення умов призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції!

– закликали в "Енергоатомі".

Представники компанії зауважили, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції.

Зверніть увагу! Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Росія може підірвати ЗАЕС після деокупації Україною