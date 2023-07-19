Конечно, по версии России, этот штурм якобы готовят украинские Силы безопасности и обороны. Информацию о возможном "штурме" ЗАЭС распространил среди личного состава оккупационного контингента так называемый "департамент военной контрразведки" ФСБ.

Достойно внимания Возможны ли теракты на ЗАЭС и "Крымском титане": у Буданова оценили угрозу

Когда оккупанты могут прибегнуть к провокации

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, вражеская спецслужба утверждает, что "штурм" Запорожской атомной станции будет организован уже в конце июля. Более того, она назвала и его участников.

Так, согласно данным "департамента военной контрразведки", в "штурме" должны принять участие:

"штурмовые группы",

неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины,

– предупредили в ГУР МО Украины.

Запорожская атомная электростанция заминирована давно

Также в ГУР напомнили, что Запорожскую АЭС захватчики захватили еще в начале полномасштабной войны в Украине, 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании:

территории станции,

нескольких энергоблоков,

пруда-охладителя.

Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия – очевидный акт ядерного терроризма,

– подчеркнули в ГУР МО.

Гарантировать же безопасную эксплуатацию атомной станции способно ее возвращение под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг ЗАЭС широкой демилитаризованной зоны. О чем после захвата электростанции Украина заявляла неоднократно.