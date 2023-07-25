Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, зрозуміло, що на території АЕС заборонено розміщувати міни, снаряди та інші пристрої, які можуть вибухнути. Це передбачено як міжнародними правилами, так і внутрішніми українськими регламентами.

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Росія знову шантажує світ

Як наголосив Маломуж, російські окупанти можуть готуватися до провокацій. Тому потрібно бути до цього готовими. Мета ворога цілком зрозуміла і вже багато разів була проговорена.

Одна з цілей ворога – шантажувати світ через ситуацію на ЗАЕС і звинуватити у всьому Україну. Для цього вони розміщують мінні пристрої, можуть готувати ракетні удари, щоб потім звинуватити Україну. Тоді вони почнуть порушувати питання, що нібито Україна "посягає" на безпеку ядерних об'єктів. Це все робиться, щоб світ схилив Україну до перемовин,

– зауважив Маломуж.

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МАГАТЕ та ООН мали б зайняти жорстку позицію щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Не можна було такого допустити, щоб зграя російських окупантів зайняла станцію та почала шантажувати світ. Представники світових організацій повинні вимагати в Путіна вивести війська з цієї території і загалом демілітаризувати станцію.

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Ситуація на ЗАЕС: коротко