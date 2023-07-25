Про міни, які виявили на ЗАЕС, йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Їх команда організації помітила під час обходу 23 липня.

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Протипіхотні міни на ЗАЕС

Представники МАГАТЕ побачили кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика Запорізької АЕС.

Експерти зазначили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу. До неї персонал станції не має доступу. Крім того, вони спрямовані в бік від майданчика.

Водночас під час обходу команда не виявила жодних об'єктів на внутрішньому периметрі станції.

Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях всередині нього,

– заявив Гроссі.

Він додав, що команда обговорила цю знахідку з керівництвом станції. З'ясувалося, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами. Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

До слова, МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС. Зокрема, до енергоблоків №3 та №4, які "викликають в організації особливий інтерес".

Важливо! Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували ЗАЕС. Окупанти додатково розмістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. А Володимир Зеленський попереджав, що ворог може влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

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