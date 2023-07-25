О минах, которые обнаружили на ЗАЭС, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Их команда организации заметила во время обхода 23 июля.

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Противопехотные мины на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутренней и наружной периметров площадки Запорожской АЭС.

Эксперты отметили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа. К ней у персонала станции нет доступа. Кроме того, они направлены в сторону площадки.

При обходе команда не обнаружила никаких объектов на внутреннем периметре станции.

Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри нее,

– заявил Гросси.

Он добавил, что команда обсудила данную находку с руководством станции. Выяснилось, что это было военным решением в контролируемой оккупантами зоне. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что наличие таких взрывных устройств не отвечает стандартам безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.

К слову, МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС. В частности, к энергоблокам №3 и №4, которые "вызывают у организации особый интерес".

Важно! Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали ЗАЭС. Оккупанты дополнительно разместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Владимир Зеленский предупреждал, что враг может устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

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