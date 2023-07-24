У компанії зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Там підкреслили, що зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодного зупину".

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Чому переведення у "гарячий зупин" блоку ЗАЕС небезпечне

У "Енергоатомі" нагадали, що після підриву Росією 6 червня 2023 року греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції. Там зазначили, що це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності.

Російська окупаційна адміністрація станції та представники Росатому про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання, – підкреслили в компанії.

У зв'язку з цим, президент "Енергоатому" Петро Котін звернувся до Офісу генерального прокурора України, наголосивши, що окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Він зазначив, що росіяни порушують вимоги про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ.

"Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання", – зауважив Котін.

Він також сказав, що приймаючи рішення щодо переведення реактора у стан "гарячого зупину", окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

Наостанок Котін наголосив, що вже звернувся до МЗС України, підкресливши на необхідності закликати МАГАТЕ та вжити заходи на окупаційну адміністрацію ЗАЕС, щоб перевести всі енергоблоки станції у стан "холодного зупину" і поширити відповідну ноту серед країн-членів Агентства.

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