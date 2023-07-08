Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, станцію будували з огляду на різні ризики, а тому підірвати її не так просто.

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"Запорізька АЕС – це не атомна бомба, її підірвати не можна. Якщо навіть підірвуть вибухівку, спрацює автоматичний захист, і реактор буде переведено в безпечний стан", – пояснив Рябцев.

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Вивести енергоблок з безпечного стану можна, але впродовж кількох тижнів, якщо не місяців.

Чим "гарячий зупин" відрізняється від "холодного"

Варто наголосити, що головне слово – "зупин". Немає великої відмінності – чи то "холодний", чи то "гарячий".

"Гарячий зупин" відрізняється від холодного тим, що додатково відбирається з гарячої зони – зовнішнього контуру – перегріта вода. Вона має температуру близько 280°. Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання самої станції та Енергодара впродовж усього року.

Зверніть увагу! НАЕК "Енергоатом" 6 липня повідомив, що росіяни планують переводити енергоблок № 4 (ймовірно, замінований) у режим "гарячого зупину". Згодом цю новину без пояснення видалили.

Рябцев зазначив, що переведення четвертого реактора в гарячий зупин не загрожує жодними проблемами. Але ймовірність провокацій зберігається.

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