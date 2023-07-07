Крім того, експерти також не прогнозують витік радіаційних відходів унаслідок ймовірного теракту на станції. Адже наразі майже вся станція перебуває у "холодному режимі".

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Експерти оцінили сценарії підриву ЗАЕС

Експерти агентства заявили, що ретельно розглянули "найгірші сценарії" теракту на атомній станції. Ці варіанти подій включали бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Попри це, у товаристві дійшли висновку, що ймовірний підрив Запорізької АЕС не призведе до негативних наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Шість реакторів ЗАЕС були зупинені понад десять місяців. Вони вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид,

– наголосили експерти.

Крім того, у товаристві нагадали, що станція розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам.

"Товсті залізобетонні захисні конструкції захищають активні зони реакторів і призначені для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу навколишнього середовища", – зауважили вони.

Експерти Американського ядерного товариства запевнили, що будь-який потенційний викид радіологічного матеріалу буде обмежено зоною, що безпосередньо оточує реактори. Тому порівняння можливого підриву ЗАЕС з аваріями на Чорнобильській чи Фукусімській АЕС є неправильним.

Наостанок експерти наголосили, що інспекторам МАГАТЕ необхідно надати безперешкодний доступ до всіх зон окупованої атомної електростанції. Вони зазначили, що Росія не має цьому протистояти.

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