Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його оцінками, черги сягнули до 30 кілометрів, він опублікував відповідне відео.
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Через нагнітання ситуації навколо Енергодару та радіологічної загрози, черги на кордоні між Україною та Росією в районі Новоазовська сягнули до 30 кілометрів,
– розповів він.
Черги і районі Новоазовська: відео
Андрющенко зауважив, що переважають автомобілі з українськими номерами Запорізької області.
"В той самий час, черга на зворотний напрям. Фури пруть на Крим. Автодорога Новоазовськ – Сімферополь залишається майже єдиною логістичною артерією для Криму", – додав він.
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Що відбувається в Маріуполі
Черги в районі КПП окупованого Новоазовська утворюються не вперше. Буквально нещодавно там утворилися затори через вибухи, що сталися у Маріуполі 28 травня. Тоді через "бавовну" недалеко від міста загинули понад 100 російських військових.