Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его оценкам, очереди достигли 30 километров, он опубликовал соответствующее видео.

Смотрите также Угроза катастрофы на Запорожской АЭС "тихонько спадает", – Буданов

Из-за нагнетания ситуации вокруг Энергодара и радиологической угрозы, очереди на границе между Украиной и Россией в районе Новоазовска достигли 30 километров,

– рассказал он.

Очереди и район Новоазовска: видео

Андрющенко отметил, что преобладают автомобили с украинскими номерами Запорожской области.

"В то же время очередь на обратное направление. Фуры прут на Крым. Автодорога Новоазовск - Симферополь остается почти единственной логистической артерией для Крыма", - добавил он.

Важно ! Украинская разведка фиксирует признаки уменьшения угрозы российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции. Это связано с тем, что Киев совершает определенные публичные и непубличные действия в этой сфере.

Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Что происходит в Мариуполе

Очереди в районе КПП оккупированного Новоазовска образуются не в первый раз. Буквально недавно там образовались пробки из-за взрывов, произошедших в Мариуполе 28 мая. Тогда из-за "хлопка" недалеко от города погибли более 100 российских военных.

Справка. Новоазовск расположен на берегу Азовского моря, к востоку от Мариуполя, Донецкой области. В 10 км от города расположен пункт пропуска на границе с Россией Новоазовск - Весело-Вознесенка.