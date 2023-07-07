Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его оценкам, очереди достигли 30 километров, он опубликовал соответствующее видео.
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Из-за нагнетания ситуации вокруг Энергодара и радиологической угрозы, очереди на границе между Украиной и Россией в районе Новоазовска достигли 30 километров,
– рассказал он.
Очереди и район Новоазовска: видео
Андрющенко отметил, что преобладают автомобили с украинскими номерами Запорожской области.
"В то же время очередь на обратное направление. Фуры прут на Крым. Автодорога Новоазовск - Симферополь остается почти единственной логистической артерией для Крыма", - добавил он.
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Что происходит в Мариуполе
Очереди в районе КПП оккупированного Новоазовска образуются не в первый раз. Буквально недавно там образовались пробки из-за взрывов, произошедших в Мариуполе 28 мая. Тогда из-за "хлопка" недалеко от города погибли более 100 российских военных.