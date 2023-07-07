Кроме того, эксперты также не прогнозируют утечку радиационных отходов в результате вероятного теракта на станции. Ведь почти вся станция находится в "холодном режиме".
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Эксперты оценили сценарии подрыва ЗАЭС
Эксперты агентства заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" теракта на атомной станции. Эти варианты событий включали бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива.
Несмотря на это, в обществе пришли к выводу, что возможный подрыв Запорожской АЭС не приведет к негативным последствиям для здоровья населения, связанных с радиацией.
Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев. Они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс,
– подчеркнули эксперты.
Кроме того, в обществе напомнили, что станция разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям.
"Жирные железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – отметили они.
Эксперты Американского ядерного общества заверили, что любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. Поэтому сравнение возможного подрыва ЗАЭС с авариями на Чернобыльской или Фукусимской АЭС неправильно.
В заключение эксперты подчеркнули, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной атомной электростанции. Они отметили, что Россия не должна этому противостоять.
В МАГАТЭ рассказали о "прогрессе" в обзоре ЗАЭС
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 7 июля отметил, что агентство имеет "определенный прогресс" в обзоре Запорожской АЭС. В частности он отметил, что инспекторам разрешили осмотреть больше объектов на станции.
- Несмотря на это, он подчеркнул, что крыши блоков электростанции, где сообщали о заминировании, МАГАТЭ пока не осматривало. Однако Гросси заверил, что уже пригласил доступ у оккупантов.
- Также глава МАГАТЭ заявил, что якобы не нашел взрывных объектов в ставке-охладителе на территории станции. Хотя все же рассказал, что ему удалось получить к нему доступ.