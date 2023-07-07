Кроме того, эксперты также не прогнозируют утечку радиационных отходов в результате вероятного теракта на станции. Ведь почти вся станция находится в "холодном режиме".

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Эксперты оценили сценарии подрыва ЗАЭС

Эксперты агентства заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" теракта на атомной станции. Эти варианты событий включали бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива.

Несмотря на это, в обществе пришли к выводу, что возможный подрыв Запорожской АЭС не приведет к негативным последствиям для здоровья населения, связанных с радиацией.

Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев. Они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс,

– подчеркнули эксперты.

Кроме того, в обществе напомнили, что станция разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям.

"Жирные железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – отметили они.

Эксперты Американского ядерного общества заверили, что любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. Поэтому сравнение возможного подрыва ЗАЭС с авариями на Чернобыльской или Фукусимской АЭС неправильно.

В заключение эксперты подчеркнули, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной атомной электростанции. Они отметили, что Россия не должна этому противостоять.

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