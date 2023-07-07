Про це під час пресконференції у Токіо розповів глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. Попри це, він зазначив, що покрівлю дахів станції агентство ще не оглянуло.

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МАГАТЕ відзвітувалось про огляд ЗАЕС

Ґроссі зауважив, що МАГАТЕ отримало більше доступу до огляду Запорізької АЕС від окупаційних військ. Проте все ж є кілька об'єктів, на які експертів агентства ще не пустили.

Ми маємо прогрес і змогли отримати більше доступу (на станцію – 24 Канал). Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – 24 Канал) владі, щоб піднятися туди,

– підкреслив Ґроссі.

Також глава МАГАТЕ висловив сподівання, що експерти МАГАТЕ все ж отримають дозвіл на огляд дахів блоків станції. Водночас він наголосив, що організація вже оглянула охолоджувальні ставки та інші місця на території станції.

Наостанок Ґроссі запевнив, що МАГАТЕ не побачило жодних ознак вибухівок чи мін у цих місцях.

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