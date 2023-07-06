Про це в етері національного телемарафону розповів голова Енергоатома Петро Котін. До того ЗАЕС була підключена до єдиної доступної резервної лінії.

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Живлення ЗАЕС відновлено

Петро Котін розповів, що після того, як уночі 4 липня було втрачено живлення ЗАЕС, станція перейшла у режим часткового блекауту до тих пір, поки всі енергоблоки не заживили від резервної лінії.

Для цього використали єдину доступну лінію на 330 кіловатів, яку вдалося відремонтувати після того, як ще 4 місяці тому її пошкодили росіяни.

Тепер же ЗАЕС живиться одночасно від двох ліній – основної та резервної.

Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кіловатів, інша – 330 кіловатів,

– повідомив Котін.

Загроза теракту на ЗАЕС

Близько 01:21 4 липня ЗАЕС втратила живлення основної високовольтної лінії. В Енергоатомі не уточнили, чому саме Запорізька АЕС втратила живлення, однак варто розуміти, що поки станція під контролем терористів, то всі загрози – так чи інакше є їхньою провиною.

Після цього Росія почала нагнітати ситуацію з підривом ЗАЕС, звинувативши Україну в нібито підготовці підриву станції вночі 5 липня. Самі ж росіяни на двох енергоблоках розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої, за допомогою яких Росія, ймовірно, хоче імітувати нібито український обстріл.

Попри те, що 5 липня ситуація на ЗАЕС залишилася в нормі, загроза не зникає. Усе, що відомо про теракт, який можуть готувати окупанти та про те, як діяти у разі найгіршого сценарію та що робити на тлі тривожних новин – читайте в нашому матеріалі за посиланням.