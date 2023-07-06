Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Энергоатома Петр Котин. К тому же ЗАЭС была подключена к единственной доступной резервной линии.

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Питание ЗАЭС возобновлено

Петр Котин рассказал, что после того, как ночью 4 июля было утрачено питание ЗАЭС, станция перешла в режим частичного блекаута до тех пор, пока все энергоблоки не заживили от резервной линии.

Для этого использовали единственную доступную линию на 330 киловатт, которую удалось отремонтировать после того, как еще четыре месяца назад ее повредили россияне.

Теперь же ЗАЭС питается одновременно от двух линий – основной и резервной.

Сейчас питание на станции возобновлено и на сегодняшний день она питается от двух линий, одна 750 киловатт, другая – 330 киловатт,

– сообщил Котин.

Угроза теракта в ЗАЭС

Около 01:21 4 июля ЗАЭС потеряла питание основной высоковольтной линии. В Энергоатоме не уточнили, почему именно Запорожская АЭС потеряла питание, однако следует понимать, что пока станция под контролем террористов, все угрозы – так или иначе являются их виной.

После этого Россия начала нагнетать ситуацию с подрывом ЗАЭС, обвинив Украину в якобы подготовке взрыва станции ночью 5 июля. Сами же россияне на двух энергоблоках разместили предметы, подобные взрывным устройствам, с помощью которых Россия, вероятно, хочет имитировать якобы украинский обстрел.

Несмотря на то, что 5 июля ситуация на ЗАЭС осталась в норме, угроза не исчезает. Все, что известно о теракте, который могут готовить оккупанты и о том, как действовать при худшем сценарии и что делать на фоне тревожных новостей – читайте в нашем материале по ссылке.