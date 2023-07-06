Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, важливо публічно фіксувати будь-які зміни на станції.
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"Ми ж контролюємо все – не тільки ми, а й наші партнери. Відповідно про це говоримо відразу, щоб зафіксувати", – зазначив Подоляк.
Мінування дахів могло свідчити про плани росіян підірвати каскадно, а потім сказати, що було влучання зверху. Але Україна цьому інформаційно запобігає, висвітлюючи кожен крок ворога.
Чи здійснить Росія теракт на ЗАЕС
Розслаблятись щодо можливого теракту на станції зарано, оскільки Кремль перебуває в афективному стані.
Це не означає, що Росія не робитиме цього. Вона сьогодні в стані афекту, коли не мислить раціонально,
– наголосив Подоляк.
Але той факт, що Україна все публічно фіксує, пришвидшить реакцію міжнародної спільноти на будь-який ексцес на ЗАЕС.
Що покласти в тривожну валізку в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Росія загрожує терактом на Запорізькій АЕС
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у кут через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного ядерного шантажу.
- Зростає напруження навколо ЗАЕС, яку окупували росіяни. У мережі поширювали нову ІПСО, що нібито Україна може атакувати Запорізьку АЕС безпілотниками.
- Крім того, на станції помітили предмети, які візуально нагадують вибухівку. У Збройних Силах попередили про можливу провокацію на ЗАЕС.
- Раніше російські окупанти почали залишати територію ЗАЕС. Вони також дали "рекомендації" працівникам: у разів аварій звинувачувати Україну.