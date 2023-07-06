Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що досі ніхто з офіційних осіб Заходу не зробив заяву про те, що підрив на ЗАЕС матиме відповідні наслідки для Росії.

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Україна має позбутись ілюзій, що хтось робитиме такі заяви, і одночасно – відповідні практичні кроки. НАТО не треба вчиняти ніяких дій. Треба прийняти одне рішення: що Росія є країною-терористом із відповідним юридичним статусом, який блокує можливість проводити там торговельні операції будь-якого типу,

– наголосив Подоляк.

Цей крок суттєво пришвидшив би завершення російсько-української війни.

Куди поділось міжнародне право

Варто позбутися ілюзій і усвідомити, що крім нас ніхто у тих чи інших кризових ситуаціях цієї війни до кінця йти не буде. Вимушені констатувати: міжнародне право – фікція, бо у світі немає важелів впливу на держави, що порушують це право.

До прикладу, Росія відмовляється від договору про нерозповсюдження ядерної зброї, демонстративно передаючи її іншому юридичному суб'єкту – Білорусі. І що? Є якесь покарання для країни, яка порушує фундаментальний для ядерної безпеки світу договір?,

– запитав Подоляк.

Мусимо дійти до правильного, логічного і справедливого фіналу у війні, – це дозволить Україні чітко поставити перед міжнародною спільнотою питання: "для чого існують ці міжнародні інституції?". Та спонукати до запровадження запобіжників: якщо країна порушує міжнародне право – вона має бути покарана.

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Розголос дозволив знизити небезпеку

Так само як після підриву Каховської ГЕС не відбулося жодних рішучих заходів щодо блокування Росії, їх не відбулося б і у випадку з ЗАЕС, якби ми, у доброму сенсі цього слова, не підняли б ґвалт. Той масштабний розголос, який вчинила Україна через загрозу на електростанції, дозволив знизити ризики теракту.

Зброя – єдиний аргумент сьогодні

Важливо, щоб західні партнери перестали гратися в гру "ми не знаємо, що буде з Росією, тому не знаємо, який обсяг зброї треба передати".

Зверніть увагу! Раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, що мінування дахів ЗАЕС могло свідчити про плани росіян підірвати каскадно, а потім сказати, що було влучання зверху. Але Україна цьому інформаційно запобігає, висвітлюючи кожен крок ворога.

"Якщо є публічна підтримка України, якщо всі відповідальні особи, включно з прем'єрами й президентами різних країн сказали: "Росія не може виграти", "демократія має перемогти", "Росія має відповідати за злочини", – тоді треба чітко, у межах теорії про стратегію і тактику сучасної війни із західних підручників, надати Україні інструменти у відповідній кількості, щоб ми пришвидшили завершення війни", – закликав Михайло Подоляк.

Маємо тільки одне завдання: пояснювати, що зброя нині – єдиний аргумент, який дозволить правильно розставити крапки у повоєнному світі.

Загроза вибуху на Запорізькій АЕС