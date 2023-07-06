Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что до сих пор никто из официальных лиц Запада не сделал заявление о том, что подрыв на ЗАЭС будет иметь соответствующие последствия для России.

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Украина должна избавиться от иллюзий, что кто-то будет делать такие заявления, и одновременно – соответствующие практические шаги. НАТО не нужно предпринимать никаких действий. Надо принять одно решение: что Россия является страной-террористом с соответствующим юридическим статусом, блокирующим возможность проводить там торговые операции любого типа,

– подчеркнул Подоляк.

Этот шаг существенно ускорил бы завершение российско-украинской войны.

Куда делось международное право

Следует избавиться от иллюзий и осознать, что кроме нас никто в тех или иных кризисных ситуациях этой войны до конца идти не будет. Вынуждены констатировать: международное право – фикция, потому что в мире нет рычагов влияния на государства, нарушающие это право.

К примеру, Россия отказывается от договора о нераспространении ядерного оружия, демонстративно передавая его другому юридическому субъекту – Беларуси. И что? Есть какое-то наказание для страны, которая нарушает фундаментальный для ядерной безопасности мира договор?,

– спросил Подоляк.

Мы должны дойти до правильного, логического и справедливого финала в войне, – это позволит Украине четко поставить перед международным сообществом вопрос: "для чего существуют эти международные организации?". И побуждать к введению нормы: если страна нарушает международное право, она должна быть наказана.

Михаил Подоляк сказал, что помогло снизить риски теракта на ЗАЭС: смотреть видео

Огласка позволила снизить опасность

Так же как после подрыва Каховской ГЭС не произошло никаких решительных мер по блокированию России, их не произошло бы и в случае с ЗАЭС, если бы мы, в хорошем смысле этого слова, не подняли бы ажиотаж. Та масштабная огласка, которой предала Украина угрозу на электростанции, позволила снизить риски теракта.

Оружие – единственный аргумент сегодня

Важно, чтобы западные партнеры перестали играть в игру "мы не знаем, что будет с Россией, потому не знаем, какой объем оружия нужно передать".

Обратите внимание! Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что минирование крыш ЗАЭС могло свидетельствовать о планах россиян взорвать каскадно, а затем сказать, что было попадание сверху. Но Украина это информационно предотвращает, освещая каждый шаг врага.

"Если есть публичная поддержка Украины, если все ответственные лица, включая премьеров и президентов разных стран сказали: "Россия не может выиграть", "демократия должна победить", "Россия должна отвечать за преступления", – тогда надо четко, в рамках теории о стратегии и тактике современной войны из западных учебников, предоставить Украине инструменты в соответствующем количестве, чтобы мы ускорили завершение войны", – призвал Михаил Подоляк.

Есть только одна задача: объяснять, что оружие сейчас – единственный аргумент, который позволит правильно расставить точки в послевоенном мире.

Угроза взрыва на Запорожской АЭС