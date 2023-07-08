Об этом 24 Каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, станцию строили с учетом разных рисков, а потому взорвать ее не так просто.
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"Запорожская АЭС – это не атомная бомба, ее взорвать нельзя. Если даже взорвут взрывчатку, сработает автоматическая защита, и реактор будет переведен в безопасное состояние", – пояснил Рябцев.
Запорожскую АЭС так просто не взорвать: смотрите видео
Вывести энергоблок из безопасного состояния можно, но в течение нескольких недель, если не месяцев.
Чем "горячая остановка" отличается от "холодной"
Следует отметить, что главное слово – "остановка". Нет большого отличия – то ли "холодная", то ли "горячая".
"Горячая остановка" отличается от холодной тем, что дополнительно отбирается из горячей зоны – наружного контура – перегретая вода. Она имеет температуру около 280°. Ее используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения самой станции и Энергодара в течение всего года.
Рябцев отметил, что перевод четвертого реактора в горячую остановку не угрожает никакими проблемами. Но возможность провокаций сохраняется.
Россия угрожает терактом на Запорожской АЭС
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному ядерному шантажу.
- Сохраняется напряжение вокруг ЗАЭС, которую оккупировали россияне. В частности, в сети распространяли новую ИПСО, что Украина может атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками.
- Кроме того, на станции заметили предметы, которые визуально напоминают взрывчатку. В Вооруженных Силах предупредили о возможной провокации на ЗАЭС.
- Раньше российские оккупанты начали покидать территорию ЗАЭС. Они также дали "рекомендации" работникам: в случае аварий обвинять Украину.