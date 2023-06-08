Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, подрыв Каховской ГЭС не повлияет на состояние ЗАЭС.

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"Украинские инженеры все сделали для того, чтобы обезопасить людей от каких-либо негативных последствий из-за халатности или военных действий вокруг станции", – подчеркнул Рябцев.

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Но есть другие опасности, связанные с возможным вмешательством в систему охлаждения. Однако для этого нужно иметь специалистов, знающих, как обойти защиту. Несмотря на давление со стороны оккупантов, украинский персонал вряд ли на такое отважится.

Россияне могут прибегнуть к информационным провокациям

"Можно говорить о какой-то диверсии, но, вероятнее всего, она будет информационной", – отметил Рябцев.

Если что-то действительно начнет происходить, мы имеем на станции двух инспекторов МАГАТЭ. Они найдут способ проинформировать свое руководство о нарушении технологических режимов, и можно будет предотвратить катастрофу.

Обратите внимание! Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5 – 7 сантиметров в час. На вечер 7 июня он уже опустился примерно на 2,8 метра и достиг 14,03.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для ЗАЭС