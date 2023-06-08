Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, подрыв Каховской ГЭС не повлияет на состояние ЗАЭС.
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"Украинские инженеры все сделали для того, чтобы обезопасить людей от каких-либо негативных последствий из-за халатности или военных действий вокруг станции", – подчеркнул Рябцев.
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Но есть другие опасности, связанные с возможным вмешательством в систему охлаждения. Однако для этого нужно иметь специалистов, знающих, как обойти защиту. Несмотря на давление со стороны оккупантов, украинский персонал вряд ли на такое отважится.
Россияне могут прибегнуть к информационным провокациям
"Можно говорить о какой-то диверсии, но, вероятнее всего, она будет информационной", – отметил Рябцев.
Если что-то действительно начнет происходить, мы имеем на станции двух инспекторов МАГАТЭ. Они найдут способ проинформировать свое руководство о нарушении технологических режимов, и можно будет предотвратить катастрофу.
Подрыв Каховской ГЭС: последствия для ЗАЭС
- Благодаря воде из Каховской гидроэлектростанции работает система охлаждения Запорожской АЭС. Потому подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для атомной электростанции, но ситуация контролируемая.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. По его словам, если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать.
- В то же время есть альтернативные поставщики – мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью, как на пожарных машинах. Поэтому на несколько месяцев воды должно хватить.