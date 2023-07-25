Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, подрыв Запорожской АЭС маловероятен, потому что несет для России больше рисков, чем пользы.
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Насколько целесообразен теракт на ЗАЭС с военной точки зрения
У России не будет существенных выгод от радиоактивного заражения территорий вокруг Энергодара. А вот минусы для страны-агрессорки будут огромными.
"Такие теракты имеют смысл только тогда, когда оккупационные войска примирятся с потерей объекта. Но даже если оккупанты прибегнут к теракту на Запорожской АЭС, это не сможет остановить продвижение Вооруженных Сил, если оно начнется", – убежден Шарп.
Вокруг Энергодара образуется загрязненная зона, в которой не будет действовать ни Украина, ни Россия. Впрочем, в нескольких десятках километров от ЗАЭС боевые действия будут продолжаться. И если Россия терпит поражение, взрыв на ЗАЭС ее уже не спасет.
Давид Шарп об успехах Вооруженных Сил на фронте и риске теракта на ЗАЭС: смотрите видео
Чем может обернуться дерзкий теракт России
Как только произойдет взрыв на ЗАЭС, Россия получит мощный ответ мирового сообщества. Запад и даже Китай не готовы закрыть глаза на эти игры Путина. Последствия такого теракта будут несоразмерны с подрывом Каховской ГЭС, ведь это будет означать загрязнение прилегающих территорий радиацией на целые века.
"Гипотетический теракт на Запорожской АЭС – это переход всех возможных красных линий, после которого Россию будет ждать настоящая месть. На войне нельзя загонять противника в угол, ведь это заставит его пойти на отчаянные шаги, которые могут обернуться для тебя катастрофой", – отметил Шарп.
Нельзя исключать, что Россия все же решится на ядерный террор. Но с рациональной точки зрения, по мнению военного обозревателя, подрыв Запорожской АЭС маловероятен. Однако, как показывает бегство России с правобережья Херсона, от оккупантов можно ожидать выведения ЗАЭС из строя и применения тактики выжженной земли на всей территории, которую им придется покинуть.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Россия повышает ставки, пытаясь запустить 4 энергоблок Запорожской АЭС. Украинская разведка считает, что это существенно увеличивает угрозу техногенной катастрофы
- В июне украинский Энергоатом издал приказ об остановке 5 энергоблока ЗАЭС. Россия проигнорировала это постановление, а МАГАТЭ никак не отреагировала на эту ситуацию.
- Как пояснила 24 Канала Ольга Кошарная, России не обязательно напрямую взрывать реактор. Для аварийной ситуации достаточно уничтожить заминированный пруд-охладитель.
- Если это произойдет во время работы "горячей остановки" одного из энергоблоков, работники ЗАЭС будут иметь сутки для того, чтобы не допустить аварии с ядерными выбросами. Если все реакторы АЭС будут переведены в режим "холодной остановки", у работников будет около недели на то, чтобы отреагировать на ситуацию.
- Оккупанты прибегают к репрессиям на ЗАЭС, пытаясь вынудить украинских работников выполнять их преступные указания. Также для более эффективного управления станцией Россия завезла своих собственных работников.