Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, подрыв Запорожской АЭС маловероятен, потому что несет для России больше рисков, чем пользы.

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Насколько целесообразен теракт на ЗАЭС с военной точки зрения

У России не будет существенных выгод от радиоактивного заражения территорий вокруг Энергодара. А вот минусы для страны-агрессорки будут огромными.

"Такие теракты имеют смысл только тогда, когда оккупационные войска примирятся с потерей объекта. Но даже если оккупанты прибегнут к теракту на Запорожской АЭС, это не сможет остановить продвижение Вооруженных Сил, если оно начнется", – убежден Шарп.

Вокруг Энергодара образуется загрязненная зона, в которой не будет действовать ни Украина, ни Россия. Впрочем, в нескольких десятках километров от ЗАЭС боевые действия будут продолжаться. И если Россия терпит поражение, взрыв на ЗАЭС ее уже не спасет.

Давид Шарп об успехах Вооруженных Сил на фронте и риске теракта на ЗАЭС: смотрите видео

Чем может обернуться дерзкий теракт России

Как только произойдет взрыв на ЗАЭС, Россия получит мощный ответ мирового сообщества. Запад и даже Китай не готовы закрыть глаза на эти игры Путина. Последствия такого теракта будут несоразмерны с подрывом Каховской ГЭС, ведь это будет означать загрязнение прилегающих территорий радиацией на целые века.

"Гипотетический теракт на Запорожской АЭС – это переход всех возможных красных линий, после которого Россию будет ждать настоящая месть. На войне нельзя загонять противника в угол, ведь это заставит его пойти на отчаянные шаги, которые могут обернуться для тебя катастрофой", – отметил Шарп.

Важно! Украина не собирается нарушать нормы международного права в ответ на провокацию агрессора. Такие действия поставили бы под угрозу военную помощь от Запада и дали бы российской пропаганде аргумент для ведения войны.

Нельзя исключать, что Россия все же решится на ядерный террор. Но с рациональной точки зрения, по мнению военного обозревателя, подрыв Запорожской АЭС маловероятен. Однако, как показывает бегство России с правобережья Херсона, от оккупантов можно ожидать выведения ЗАЭС из строя и применения тактики выжженной земли на всей территории, которую им придется покинуть.

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