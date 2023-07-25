Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп. На його думку, підрив Запорізької АЕС є малоймовірним, тому що несе для Росії більше ризиків, аніж користі.

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Наскільки доцільний теракт на ЗАЕС з військової точки зору

Росія не матиме суттєвих вигод від радіоактивного зараження територій довкола Енергодару. А ось мінуси для країни-агресорки будуть величезними.

"Такі теракти мають сенс лише тоді, коли окупаційні війська примиряться із втратою об’єкта. Але навіть, якщо окупанти вдадуться до теракту на Запорізькій АЕС, це не зможе зупинити просування Збройних Сил, якщо воно розпочнеться", – переконаний Шарп.

Навколо Енергодара утвориться забруднена зона, в якій не діятиме ні Україна, ні Росія. Втім, за кількадесят кілометрів від ЗАЕС бойові дії триватимуть. І якщо Росія зазнає поразки, вибух на ЗАЕС її вже не врятує.

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Чим може обернутися зухвалий теракт Росії

Щойно підірвавши ЗАЕС, Росія отримає потужну відповідь світової спільноти. Захід і навіть Китай не готові заплющити очі на ці ігри Путіна. Наслідки від такого теракту будуть не співмірними із підривом Каховської ГЕС, адже це означатиме забруднення прилеглих територій радіацією на цілі століття.

"Гіпотетичний теракт на Запорізькій АЕС – це перехід усіх можливих червоних ліній, після якого на Росію чекатиме справжня помста. На війні не можна заганяти супротивника в кут, адже це змусить його піти на відчайдушні кроки, які можуть обернутися до тебе катастрофою", – зазначив Шарп.

Важливо! Україна не збирається порушувати норми міжнародного права у відповідь на провокації агресора. Такі дії поставили б під загрозу військову допомогу від країн Заходу й дали б російській пропаганді аргумент для ведення війни.

Не можна виключати, що Росія все ж зважиться на ядерний терор. Але з раціональної точки зору, на думку військового оглядача, підрив Запорізької АЕС є маловірогідним. Однак, як показує втеча Росії з правобережжя Херсонщини, від окупантів можна очікувати виведення ЗАЕС із ладу й застосування тактики випаленої землі на всій території, яку їм доведеться полишити.

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