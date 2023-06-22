Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. На її думку, росіяни продовжують використовувати ЗАЕС для шантажу України.

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МАГАТЕ не впоралось зі своєю задачею

Звіт Міжнародного агентства з атомної енергетики, опублікований 16 червня після візиту її представників на ЗАЕС, виявився не надто вдалим для України, переконана Кошарна.

"Головним меседжем Рафаеля Гроссі після проведення перевірки став нормальний рівень води в охолоджувальному ставку. Натомість очільник МАГАТЕ зовсім не порушував питання про переведення останнього енергоблоку ЗАЕС в режим холодного зупину", – пояснила експертка з ядерної енергетики.

Важливо! 5 із 6 реакторів Запорізької АЕС станом на зараз не працюють. 8 червня Держатомрегулювання України розпорядилося зупинити останній реактор, однак окупанти проігнорували цю вказівку.

На додачу до цього, у звіті МАГАТЕ повторило російський наратив про те, що пара з останнього активного реактора буцімто використовується для очищення вод та системи охолодження.

"Міжнародне агентство з атомної енергетики визнає Запорізьку АЕС власністю України й, відповідно, мало б проконтролювати дотримання окупантами постанови українського регулювальника", – зазначила експертка з ядерної безпеки.

У чому небезпека активного реактора

Для того, щоб вчинити теракт на ЗАЕС, окупантам не потрібно руйнувати реактор. Підриву замінованого ставка чи інфраструктурних об'єктів цілком вистачить, щоб збільшити можливість тяжкої аварії на АЕС, переконана Кошарна.

Зверніть увагу! Якщо реактор не перебуває в режимі холодного зупину, то за відсутності води аварія з ядерними викидами може статися протягом 27 годин. Натомість у холодному зупині працівники АЕС матимуть близько тижня, щоб відновити водопостачання.

Україна активно розробляє сценарії реагування на будь-які провокації окупантів. Працівники ЗАЕС зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити радіаційного інциденту.

Окупанти нагнітають ситуацію в медіа

Росія може використати підрив ставка в пропаганді. Особливо, якщо вони зможуть вчинити теракт дистанційно, в момент, коли АЕС контролюватимуть Збройні Сили, переконана Кошарна.

Тоді проросійські медіа будуть стверджувати, що під час окупації із ЗАЕС все було гаразд, а щойно Україна зайшла на станцію, сталася провокація.

Показово, що Росія залучила до інформаційної війни навколо ЗАЕС свого олігарха Олега Дерипаску. 20 червня той опублікував текст, у якому стверджує, що в разі вибуху на атомній електростанції під ударом опиняться і європейські країни.

"Очевидно, що цей вкид зроблений Росією з метою зупинити український контрнаступ. Це звичайнісінький шантаж, мета якого – посадити Україну за стіл переговорів", – переконана Кошарна.

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