Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Тривогу у Сумській області оголосили о 19:16. Тоді Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки ударними безпілотниками для регіону.

"Увага! В районі Сум ворожі ударні БпЛА! Можлива робота ППО", – мовилося у повідомленні.

Пізніше до цього також додалася і загроза від російської авіації. Військові написали і про запуски керованих авіаційних бомб по регіону.

Пуск КАБ на Сумщину,

– написали Повітряні сили.

Уже о 22:08 у самих Сумах пролунали гучні звуки. Про це написали місцеві кореспонденти Суспільного.

"В Сумах було чути вибухи", – мовиться у повідомленні.

Пізніше у Сумській МВА написали, що є влучання безпілотника біля житлових будинків. Наслідки ще уточнюються.

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