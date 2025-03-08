Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Сумах

Тревогу в Сумской области объявили в 19:16. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе атаки ударными беспилотниками для региона.

"Внимание! В районе Сум вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", – говорилось в сообщении.

Позже к этому также добавилась и угроза от российской авиации. Военные написали и о запусках управляемых авиационных бомб по региону.

Пуск КАБ на Сумскую область,

– написали Воздушные силы.

Уже в 22:08 в самих Сумах раздались громкие звуки. Об этом написали местные корреспонденты Суспильного.

"В Сумах были слышны взрывы", – говорится в сообщении.

Позже в Сумской МВА написали, что есть попадание беспилотника возле жилых домов. Последствия еще уточняются.

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