І вони гідні того, щоб з часом увійти у підручники. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
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Перше диво – чисельна перевага
Передусім мовиться про те, що оборонці України успішно наступають в умовах, коли в окупанти чисельно переважають не лише у особовому ресурсі, а й у зброї. І це при тому, що наступ вважається можливим коли умови є протилежними.
І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців,
– підкреслила Ганна Маляр.
Друге диво – кількість загиблих
Іншим же випадком, що увійде у підручники, Ганна Маляр назвала співвідношення кількості загиблих. Так, кількість оборонців України, які загинули на напрямках наступу, обороняючи державу, значно менша, ніж в загарбників, які вирішили приміряти чорні пакети з забаганки царя.
Кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога. На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше,
– повідомила Ганна Маляр.
І це відбувається при тому, що зазвичай більше втрат зазнає та сторона, яка наступає.
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Контрнаступ України: останні новини
- Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, сьогодні контрнаступ ЗСУ відстає від графіків. Однак разом з тим він йде за планом. Окрім того, як зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер, у воїнів України уже є неймовірні успіхи.
- Зокрема, Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.
- Окрім того, Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов 25 липня розповів, що російські війська вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки, що на Бахмутському напрямку. А це своєю чергою, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, дозволить оточити ворога у Бахмуті.